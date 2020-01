4500 calze per i piccoli di Pediatria: Il Pino diventa Befana Questa mattina la consegna dei dolci raccolti nel tour pre-natalizio in Irpinia

La solidarietà de Il Pino irpino arriva tra i bambini del reparto di Pediatria dell'Ospedale Moscati. Oltre 4500 calze raccolte nel tour pre-natalizio nei 118 comuni della provincia di Avellino sono state consegnate questa mattina per regalare dolcezza e sorrisi ai piccoli degenti ricoverati in questi giorni di festa. Il Pino diventa Befana e assume le sembianze del grande albero per portare attimi di felicità. “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di essere vicini alle comunità e non c'era miglior modo che regalare questi dolci a chi sta soffrendo lontano da casa” - spiega Sirio Di Capua, uno dei padri de il “Pino Irpino” - Altre calze sono state distribuite dalla Caritas e altre ancora sono state spedite ai bambini terremotati dell'Albania. Commosso il primario di Pediatria, Antonio Vitale. “I ragazzi de Il Pino Irpino non ci lasciano mai soli. Quest'anno abbiamo tanti piccoli affetti da forme virali e questo gesto lì aiuterà a sentirsi meno soli e anche un po' meglio. Qui in Irpinia ho trovato grande calore e affetto nei confronti dei bambini”.