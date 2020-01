"Festa prenderà una cantonata, pronti ad andare al Tar" I rappresentanti degli ambulanti alzano le barricate contro la sospensione del mercato

Contestiamo nel merito l'ordinanza che il sindaco Festa si appresta a emanare sulla sospensione del mercato. “Io credo che il Comune prenderà una grossa cantonata – spiega Antonello Tarantino, direttore dell'Associazione Imprenditori Irpini aderenti a Confesercenti, perchè la normativa che vuole applicare è stata modificata. Ecco perchè siamo pronti a ricorrere al Tar, cosi come abbiamo già fatto per la Tosap.

Il sindaco ha parlato anche di gravi morosità di Tari e Tosap che lo hanno spinto a questa decisione “E' vero solo in parte -aggiunge Tarantino – il Comune non ha provveduto per quattro anni a notificarci le cartelle. Gli avvisi di pagamento che ci stanno arrivando, sono privi di interessi e more, chiedendo solamente l'imponibile. Quindi non capiamo davvero il perché di certe affermazioni aberranti del sindaco. Piuttosto c'è qualcosa che non va all'interno della macchina comunale".

“Festa – aggiunge il vicepresidente Giuseppe Innocente– sta facendo di tutto per renderci antipatici alla città E’ evidente che il mercato non piace al nostro sindaco, le sta provando tutte per farlo chiudere, ma noi ci difenderemo in tutte le sedi opportune”.