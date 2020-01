Donna morta carbonizzata: salma in obitorio, domani i funerali La Procura concede il nulla osta. Si è trattato di un incidente domestico

E' arrivato nella tarda mattinata di oggi il nulla osta della Procura di Benevento. La salma di Carmela De Gruttola è ufficialmente libera. Camera ardente allestita nell'obitorio del cimitero comunale in attesa dei funerali che si terranno domani domenica 5 gennaio alle 15.30 nella chiesa del Sacro Cuore a Vascavino.

Una morte atroce quella della povera anziana, senza la possibilità di poter chiedere aiuto a nessuno. Carmela De Gruttola, 91 anni, non sposata, era intenta ai fornelli, quando, improvvisamente, il suo scialletto ha cominciato lentamente a prendere fuoco, fino ad avvolgerla totalmente, senza lasciarle scampo. L'hanno trovata sul pavimento accanto al suo letto, dove era caduta, stordita dalle esalazioni del fumo.

La tragedia di inizio anno in contrada Pianotaverna ad Ariano Irpino. La donna viveva da sola in casa, in una villetta condivisa con un nipote. E' stato lui insieme alla moglie a sentire odore di bruciato e a dare l'allarme all'ora di pranzo. In pochi minuti sono accorsi altri parenti e vicini. Quando sono giunti i sanitari del 118 insieme alla Polizia e ai Vigili del Fuoco di Grottaminarda la donna era già carbonizzata. Sul posto il vice questore Maria Felicia Salerno insieme alla Polizia scientifica e giudiziaria. Da Foggia due medici legali per i relativi accertamenti, su disposizione della Procura di Benevento.

Determinante ai fini delle indagini è stata la consulenza tecnica di un esperto dei vigili del fuoco giunto dalla centrale operativa di Avellino. Nulla è stato lasciato al caso.

Carmela De Gruttola lascia le sorelle Gelsomina, Giovanna e Iolanda e i fratelli Giuseppe e Mario. Dolore nella piccola contrada arianese dove la famiglia è particolarmente conosciuta e la donna era molto stimata e ben voluta da tutti.