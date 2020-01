Arriva l'ordinanza di Festa: il mercato è sospeso Riaprirà solo quando saranno completati i lavori a Campo Genova

E' arrivata l'ordinanza della discordia che farà discutere e probabilmente aprirà la strada del ricorso al Tar da parte dei rappresentanti dei mercatali di Avellino. Il sindaco Gianluca Festa sospende il mercato bisettimanale nel capoluogo irpino con l'ordinanza n.6. Un atto che il primo cittadino aveva annunciato già ieri sollevando un vespaio di polemiche. Ambulanti e consumatori del mercato sono sul piede di guerra. Nell'ordinanza c'è scritto che il mercato riprenderà solo in seguito al nuovo bando per l'assegnazione degli stalli e alla riorganizzazione della nuova sede a Campo Genova. Nell'ordinanza il sindaco non manca di sottolineare le posizioni morose degli ambulanti ed è stata questa la principale motivazione che ha spinto il sindaco alla sospensione. Già ieri era arrivata la replica delle associazioni di categoria: "Nessuna morosità le cartelle della Tari ci sono state notificate con quattro anni di ritardo e solo a fine 2018 abbiamo avuto la possibilità di iniziare a pagare".