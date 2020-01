Avellino ricorda Di Nunno, ultimo sindaco per vocazione Bellizzi: "La politica ha tratto poco dai suoi insegnamenti"

Come ogni anno, questo è il quinto dalla scomparsa, gli amici di sempre si sono ritrovati nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli per ricordare Antonio Di Nunno, l'ultimo sindaco per vocazione della città di Avellino

"Oggi ricordiamo il messaggio di Antonio Di Nunno, la sua storia, il suo pensiero che sono ancora vivi nella nostra mente e che continuano a camminare sulle nostre gambe - ha detto don Emilio Carbone aprendo la messa -

In chiesa raccolti nel ricordo c'erano tra gli altri Antonio Gengaro, Menotti Sanfilippo Ugo Santinelli Lello De Stefano Gennaro Bellizzi che ha sottolineato come "Di Nunno manchi terribilmente a una politica quella di oggi, pacchiana e affidata a capoanimatori. Pensando alla sobrietà di Tonino e alla sua concretezza direi che gli insegnamenti del suo percorso amministrativo sono pochi. Oggi ci ritroviamo esclusivamente di fronte a una politica degli annunci. Di Nunno era quel personaggio che conosceva Avellino in ogni suo meandro e ha vissuto il suo impegno politico-amministrativo unicamente per perseguire il bene di Avellino e nient'altro”.