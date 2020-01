Mercato sospeso, lo scontro finisce in tribunale Pronte le contromosse legali degli ambulanti

Gli ambulanti del mercato passano al contrattacco dopo l'ordinanza di blocco emanata dal sindaco Gianluca Festa. La strategia la spiega Antonello Tarantino direttore dell'associazione imprenditori irpini aderenti a Confesercenti: "Innanzitutto scriveremo al Prefetto Spena e alla Questura perchè martedi potrebbero sorgere anche problemi di sicurezza, non posso escludere che qualche commerciante di fuori città si presenti comunque nella zona del mercato. Poi ricorreremo al Tar per una richiesta di sospensiva. E infine un iniziativa ad personam contro Gianluca Festa. Lo citeremo in giudizio con tanto di richiesta di risarcimento danni nei confronti dei commercianti". C'è rabbia mista a rassegnazione tra i mercatali: "Cosi ci viene negato il lavoro" e molti fanno notare al sindaco che "per gli ambulanti la legge sulla riassegnazione degli stalli non è in vigore. Qualcuno lo sta consigliando male". La sensazione è che siamo solo all'inizio di quella che sembra una battaglia senza esclusione di colpi.