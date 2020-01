Via ai saldi ma la partenza è soft "Troppe promozioni durante l'anno, le esigenze di acquistare sono minori"

E' una partenza soft per i saldi invernali anche ad Avellino. Lungo le vie dello shopping, Corso Vittorio Emanuele e Corso Europa, sono pochi i negozi affollati nel primo giorno di promozioni. Resistono solamente le grandi marche, soprattutto quelle per l'intimo femminile già al 50%, per il resto la giornata scivola via senza particolari sussulti. Oramai anche i commercianti sono abituati a questo trend “morbido”. “Ci sono già troppe promozioni nel corso dell'anno, i saldi non sono più attesi dalla clientela come un appuntamento imperdibile. Certo, se si può fare qualche affare bene ma oramai non fanno più breccia, non c'è più l'assalto al negozio. Tra Black Friday e Black Monday il cliente si è adeguato e non ci sono più grandi esigenze". La raccomandazione è sempre quella di non cadere in trabocchetti con fondi di magazzino che potrebbero essere riproposti, i saldi valgono solo per i beni della stagione in corso". I commercianti sperano comunque nel bel tempo per i prossimi giorni per recuperare qualche incasso mancato nel periodo prenatalizio flagellato dal maltempo.