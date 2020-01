Futuro dell'Alta Irpinia, dai giovani l'sos a De Luca Partecipata assemblea da cui sono emerse tante proposte per la Regione

Il futuro dell’Alta Irpinia al centro dell'assemblea organizzata dal forum giovani a Sant'Andrea di Conza. L'assemblea è stata molto partecipata, c'erano 150-170 persone provenienti da tutta la provincia e anche dal Salernitano.

Sono intervenuti il sindaco di Sant'Andrea, Gerardo Pompeo D'angola, il vicesindaco di Morra on.Enrico Indelli, il preside Gerardo Vespucci, l'architetto Michele Carluccio. Poi si è passati agli interventi dal pubblico, che sono stati una ventina.

Molte le proposte che sono venute fuori: corsi di formazione professionale, infrastrutture ferroviarie da Salerno alla stazione Hirpinia, valorizzazione del campo sperimentale di Sant'Andrea di Conza, utilizzo della Avellino - Rocchetta Sant'Antonio anche per trasporto merci, consorzio per la gestione dei parchi eolici, creazione di zona franca e zes per l'Alta Irpinia, promozione e vendita delle eccellenze agroalimentari, pianificazione industriale e finalizzazione del progetto pilota.

Con la promessa di organizzarne presto altri tematici su: sanità, trasporti, istruzione, industria, turismo, agricoltura