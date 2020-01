Bellizzi nuovo direttore del Frangipane: "Farò del mio meglio" Parla il nuovo direttore sanitario ad interim dell'ospedale arianese Gennaro Bellizzi

Pronto a dare il meglio di se, in virtù della sua esperienza e grande professionalità maturata sul campo, ma anche della sua tenacia e caparbietà dimostrata. Parla il nuovo direttore sanitario ad interim dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane Gennaro Bellizzi.

E' la carenza di organico il primo problema serio di questo 2020 appena iniziato: "E' un problema che riguarda alcuni reparti, già oggetto di attenzione da parte della direzione generale dell'Asl. Occorre garantire l'attività ad esempio della divisione di gastroenterologia. Vi è poi la riorganizzazione degli ambulatori, l'accoglienza in ospedale, l'attività di pronto soccorso. Chiaramente le liste di attesa. Ma tutto è frutto delle carenze di organico, lo ripeto, che purtroppo paghiamo in virtù del piano di rientro da cui fortunatamente, proprio in questi giorni, abbiamo visto la conclusione con l'uscita dal commissariamento. E questo ci da speranza per rimpinguare i nostri organici. Il mio è un incarico ad interim, che si concluderà non appena saranno realizzate pienamente le procedure concorsuali avviate, ma cercherò in questo periodo, di fare del mio meglio."

Un 2020 che per il direttore generale dell'Asl di Avellino Maria Morgante sa di nuove sfide: "Abbiamo ritenuto come direzione strategica, di attribuire questo compito importante per il presidio di Ariano Irpino, al primario Gennaro Bellizzi. La persona più giusta, per professionalità, capacità, disponibilità ed equilibrio. Il tutto in attesa della conclusione della procedura concorsuale. Sono tanti gli impegni che ci attendono. La radioterapia resta un obiettivo importante da raggiungere, come pure l'emodinamica, un altro servizio che intendiamo dare a questo ospedale oltre ad una riorganizzazione degli ambulatori e dell'urologia. Abbiamo tanto da fare, un 2020 direi piuttosto impegnativo per questa realtà."