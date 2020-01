Franza si dimette:"Sono io che vi mando a casa e mi ricandido" "Il centro destra non ha avuto la forza, il coraggio e la fermezza morale di sfiduciarmi"

Enrico Franza si è dimesso. L'annucio tanto atteso da parte del sindaco di Ariano Irpino è arrivato nel corso della conferenza stampa aperta alla città tenutasi nella sala convegni del complesso Incontro alla presenza dei suoi assessori e consiglieri comunali, fatta eccezione di Giovanni La Vita.

Deciso e determinato nella sua scelta maturata dopo sei mesi di tormentato cammino, nel corso del quale non si è riusciti in alcun modo a trovare una quadra politica.

"Il centro destra - ha detto Franza - non ha avuto la forza, il coraggio e la fermezza morale di sfiduciare il sindaco eletto dai cittadini. A fronte di questa irresponsabilità, io rispondo con un atto di responsabilità. Rispondo con le mie dimissioni, finalizzate ad evitare, a risparmiarci un anno di commissariamento alla città e laddove malauguratamente non ci dovessero essere le condizioni per un dialogo che possa consentire di amministrare con serenità, ebbene io mi preparerò per le prossime elezioni. Non consentiremo a nessuno di dire, non è stato capace di amministrare, perchè sono io che vi mando a casa."

Poi Franza ha aggiunto: "Non vi è mai stato alcun interesse personale, economico ad indurmi ad accettare la candidatura, ma soltanto l'amore per la mia città. Di che se ne dica, sono arianese, sono figlio di arianesi e ho una lunga tradizione arianese. E se c'è qualcuno che vuol lanciarmi il guanto da sfida, ebbene io vi dico, ormai è troppo tardi, ormai è tempo di campagna elettorale."

A partire da domani mattina, scatta dunque il conto alla rovescia. Venti giorni per ripensarci. Ci sarà un ulteriore tentativo per poter instaurare un patto per la città naufragato finora?

Un accordo istituzionale che coinvolga varie forze politiche per evitare il commissariamento? Al momento non è dato sapere.