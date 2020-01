Post inneggianti al fascismo. "Solo battute, nessuna apologia" Il vicesindaco di Cesinali, Pasquale De Vito precisa la sua posizione nella polemica

Accusato di aver inneggiato al fascimo, e invitato a dimettersi dai promotori del movimento delle sardine in Irpinia. Pasquale De Vito, vicesindaco di una giunta civica nel piccolo comune di Cesinali, poco più di 2500 anime nell'hinterland di Avellino, intanto risponde e precisa la sua posizione nella polemica che si è scatenata in provincia di Avellino precisando ogni aspetto della vicenda.

Riceviamo e pubblichiamo: