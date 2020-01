La tragedia di Maria. Fiori sul banco, l'addio dei compagni Preghiere e lacrime. Gli amici della 18enne stroncata da un malore disperati la ricordano

Muore a 18 anni durante la festa di un’amica, tragedia nel serinese. Si chiamava Maria Agnes, la giovanissima alunna dell’Alberghiero di Montoro "Manlio Rossi Doria, strappata alla vita da un malore improvviso.

Fiori sul banco

Oggi sul suo banco vuoto, amici e professori hanno adagiato un mazzo di fiori, per ricordare il sorriso di Maria, lei un angelo bellissimo volato in cielo troppo presto. Fiori e lacrime nella scuola guidata da Luisa Ranieri, in una dolorosa mattinata di assistenza e dolore per il tragico decesso (foto di repertorio, ndr). Professori e personale hanno provato a confortare la comunità studentesca, profondamente turbata per quanto avvenuto. Nelle prossime ore gli amici di Maria vorranno ricordarla con una veglia di preghiera e striscioni. Così la comunità di giovanissimi si prepara per l’ultimo saluto, per provare a condividere il dolore di un lutto inelaborabile.

Santo Stefano e Serino, comunità distrutte

Maria abitava a Santo Stefano del Sole, con suo padre Vincenzo, noto artigiano del posto ,e sua madre Gaetana. Aveva una sorella a cui era legatissima, e un fratello più grandi.Frequentava il quinto anno dell’alberghiero di Montoro. La conoscevano tutti, Ragazza mite, solare, dolce e stimata per le sue qualità e virtù, ieri per un malore improvviso è morta.

Domenica Maria aveva appena compiuto 18 anni e sul social in tanti, disperati, continuano a guardare il video postato da sua sorella, che la immortalava sorridente festeggiare dinanzi alla torta il traguardo, vestita di un rosso vivace, gioiosa e spensierata. La felicità grande di aver raggiunto la maggiore età, condivisa con gli amici di sempre i familiari adorati.

La festa, la tragedia

Ieri un’altra festa in paese, a Serino, in una nota struttura sulla strada che porta al maestoso Terminio, un evento per festeggiare i 18 anni di un’amica. Ma all’improvviso, la tragedia. Maria è morta, stroncata da un malore che non le ha lasciato scampo a soli 18 anni.

Un dramma infinito, dolore che si aggiunge a dolore in una famiglia che era stata già segnata, esattamente un anno fa, da un altro tragico lutto. Maria Agnes nel gennaio 2019 aveva perso la sua adorata cugina Lucia, stroncata a soli 17 anni da una leucemia, che non le aveva lasciato scampo. Dolore che si aggiunge al dolore. Ora la salma della ragazza resta all’obitorio del Moscati in attesa dell’autopsia programmata per domani. Poi l’ultimo saluto in paese. Intanto il sindaco di Serino Vito Pelosi commenta: siamo distrutti, troppo dolore. Una tragedia che ci lascia atterriti. Siamo vicini ai familiari in questo tragico momento .