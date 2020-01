Terremoto in Albania, cena di beneficenza a Greci Sabato 18 gennaio alle ore 20.00 il grande gesto di solidarietà dall'Irpinia

"Chi nel cammino della vita ha acceso anche soltanto una fiaccola nell'ora buia di qualcuno non è vissuto invano." Sono le parole di Madre Teresa di Calcutta ad annunciare una nuova e bella iniziativa di solidarietà in Irpinia a Greci, nella Valle del Cervaro.

E' qui che si terrà una cena di beneficenza a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto in Albania. L'appuntamento è fissato per sabato 18 gennaio alle ore 20.00 nel salone ex asilo al corso Caroseno. Iniziativa promossa dal Comune di Greci. La quota di partecipazione è di 30 euro.

Così il sindaco di Greci Nicola Luigi Norcia: "Non una semplice cena ma un modo per tendere la mano verso chi ne ha bisogno.Il terremoto non ci distrugge, ci unisce! Esprimiamo la nostra solidarietà verso il popolo albanese."

Greci, tra i borghi più belli d'Irpinia Greci, Katundi in lingua arbëresh è un comune italiano di oltre 600 abitanti della provincia di Avellino situato in Campania al confine con la vicina Puglia, nella Valle del Cervaro. Le antiche tradizioni identitarie arbëreshë, uniche in tutta la regione dalla quale è tutelato per legge rappresentano un grande patrimonio mondiale. Il piccolo comune ha infatti conservato nei secoli l'antica lingua arbëreshe unitamente alla cultura, ai costumi e alle tradizioni originarie.

Nel dicembre 2018 la comunità irpina è stata onorata dalla visita straordinaria del presidente dell'Albania Ilir Meta in occasione delle celebrazioni internazionali in occasione per il 550° anniversario della scomparsa di Giorgio Castriota Skanderbeg, eroe, politico e diplomatico albanese.