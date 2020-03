Grasso: "Mettere in sicurezza il Frangipane e gli operatori" Appello urgente di Carmine Grasso alle istituzioni a partire dal governatore De Luca

"In questi momenti difficili per la nostra comunità vorrei cercare di essere vicino ai nostri cittadini, ai nostri pazienti, alla nostra struttura ospedaliera ed ai colleghi e collaboratori tutti.

Sono contento che la struttura ospedaliera riacquisti, a distanza di otto giorni, la funzione di ospedale della comunità riattivando il pronto soccorso e che grazie al sacrificio di colleghi ed infermieri si ritorni alla funzione naturale della struttura anche se non riprendono tutte le attività del presidio." E' quanto scrive in una nota Carmine Grasso medico al Frangipane ed ex capogruppo consiliare del partito democratico.

A distanza però di otto giorni non si è provveduto a mettere in sicurezza la struttura e chi ci lavora! Non sono stati fatti i tamponi a tutti i dipendenti a rischio di contagio e non esistono presidi adeguati a quelle che sono le necessità di preservare gli operatori dal contagio. In questo modo l'ospedale rischia di essere insicuro per operatori e pazienti ed il sacrificio di medici, infermieri ed altri collaboratori di dieci giorni orsono e di oggi rischia di essere inutile o addirittura dannoso.

Al governatore della Campania, ai politici ed alla direzione generale dell'Asl voglio dire:la struttura ospedaliera deve rappresentare un baluardo per combattere questa grave infezione e più è "attrezzata" migliori saranno i risultati!"