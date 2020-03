Covid-19, Cisal: "Chiudere le fabbriche, compresa la IIA" La richiesta dopo l'ordinanza di De Luca che rende Ariano "zona rossa"

Vista la messa in quarantena di tutto il Comune di Ariano Irpino e il divieto di ingresso e uscita dallo stesso, chiediamo la chiusura di tutte le aziende metalmeccaniche compresa la IIA (ex Irisbus) al fine di tutelare i lavoratori che sicuramente hanno avuto rapporti con colleghi provenienti dal territorio arianese. Al tempo stesso sarebbe il caso che tutte le aziende metalmeccaniche irpine che non rispettino le norme del protocollo comune emanato sulla sicurezza dei lavoratori, chiudessero gli opifici, ricordando che ogni lavoratore deve essere munito di mascherina a norma e guanti e il rispetto del metro di distanza. La Cisal Metalmeccanici tiene a cuore la salute di lavoratori.