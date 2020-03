Ariano, De Luca: Asl impegnata nel controllo dei comuni vicini Due fenomeni alla base della decisione. l'esodo dal nord e le feste private

"In relazione alla messa in quarantena di Ariano Irpino ho impegnato l'Asl di Avellino a sviluppare un'attività di monitoraggio e controllo intensa e straordinaria per i prossimi 15 giorni nei comuni vicini. La sensazione che si ha in queste ore, in attesa di una valutazione più puntuale e scientifica sui contagi, è che stiamo scontando due fenomeni. Il primo, è l'inizio di una ricaduta legata all'arrivo dalle aree più contagiate del Nord di migliaia di persone in maniera affrettata e incontrollata. La seconda causa è la presenza ancora oggi di comportamenti individuali assolutamente irresponsabili. Come è capitato ad Ariano, e come si è verificato in un paese dell'area a sud della Campania dove i membri di una comunità, dopo aver dato vita a una loro cerimonia, hanno bevuto dallo stesso calice, ritendendo forse di compiere un gesto mistico. E' necessario in queste ore il massimo di responsabilità e anche il massimo di rigore possibile nei confronti di chi vìiola le regole elementari e gli obblighi di legge dettati dalle autorità sanitarie".

Così il Governatore Vincenzo De Luca in una nota pubblicata sulla sua pagina social.