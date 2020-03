Zecchino: "De Luca, rigore esemplare ma serve chiarezza" La precarietà della sanità arianese è emersa con l’epidemia, ma le cause sono remote

Un accorato appello al Presidente De Luca Il rigore fermo e responsabile, e per certi versi esemplare, con cui il presidente De Luca ha affrontato l’emergenza epidemia non può che riscuotere plauso e approvazione incondizionata. Egualmente deve dirsi per il calice amaro che ha imposto alla comunità arianese, la più colpita in Campania, dichiarando Ariano unica zona rossa della Regione. Ma il rigore impone di andare fino in fondo. La precarietà della situazione sanitaria di Ariano è emersa con l’epidemia, ma le cause sono remote e si legano a croniche deficienze di personale e attrezzature nel locale ospedale e a scelte non proprio improntate a logiche di efficienza. Ciò va detto, senza alcuna intenzione di vacua polemica, oggi da rifuggire, ma al solo fine di porre fine a una situazione critica. Al presidente De Luca perciò l’appello di proseguire nell’encomiabile rigore assicurando, sotto la sua diretta responsabilità, una gestione adeguata alla gravità del momento. Ortensio Zecchino