Grasso: "Basta perdere tempo ad Ariano, è emergenza" L'intervento dell'ex segretario del Pd Raffaele Grasso

"Dopo settimane di denunce sul gravissimo stato dell'ospedale di Ariano Irpino oggi si è arrivati alle dimissioni del direttore sanitario." E' quanto scrive in una nota l'ex segretario del Pd arianese Raffaele Grasso.

È il momento di mettere in campo tutte le misure necessarie per affrontare l'emergenza Covid-19 e offrire un'assistenza sanitaria adeguata in Valle Ufita.

Alle politiche di distanziamento sociale e mitigazione, i cui effetti si vedranno solo tra alcune settimane, devono necessariamente affiancarsi politiche sanitarie volte al potenziamento e all'adeguamento dei servizi ospedalieri, oggi!

Si doveva prevenire l'emergenza. Provvedimenti e iniziative sanitarie ancora non si vedono da parte della direzione di Via degli Imbimbo, nemmeno quelle più basilari.

Visto il grave stato attuale - conclude Grasso - con l'assenza di una cabina di regia, si chiede al presidente Vincenzo De Luca di nominare un commissario straordinario a capo dell'Asl di Avellino per mettere in campo politiche sanitarie emergenziali efficaci e immediate per affrontare il gravissimo stato del nosocomio di Ariano Irpino e per far fronte all'aumento dei contagi la cui crescita è ancora esponenziale e che, purtroppo, non appresta a fermarsi nei prossimi giorni."