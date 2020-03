Greci, Norcia: "Siamo tutti un po' Ariano" La solidarietà del sindaco

"Ariano Irpino sta vivendo un momento difficile, troppo! È stato necessario adottare tutte le misure utili per riuscire in ogni modo ad arginare il virus.

Misure che da subito, con grande senso civico, i cittadini stessi hanno messo in atto, in modo particolare le attività commerciali.

Ariano è il comune che i paesi limitrofi hanno sempre frequentato per ogni tipo di necessità. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà Siamo tutti un po' Ariano. Distanti ma uniti, ci allontaniamo oggi per abbracciarci domani

Andrà tutto bene." E' quanto scrivono in una nota, il sindaco Nicola Luigi Norcia, i consiglieri comunali e tutti gli abitanti di Greci.