Emergenza Covid-19. Frieri il nuovo direttore del Frangipane La nomina dell'Asl del nuovo direttore dell'ospedale arianese nel comune blindato da De Luca

Cambio di vertice alla guida dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. L’Azienda Sanitaria Locale ha deliberato lo scorso sabato il conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario del Polo Ospedaliero di Ariano Irpino al dott. Angelo Frieri, già Direttore Sanitario del Polo Ospedaliero di Sant’Angelo dei Lombardi, a partire da oggi.

Ad affiancare il dottor Angelo Frieri per fronteggiare l’emergenza Covid 19 l’ASL di Avellino ha inoltre conferito l’incarico al dott. Maurizio Ferrara, già Direttore UOC Anestesia e Rianimazione del P.O. di Ariano Irpino, quale coordinatore dei posti letto, già attivi e da attivare, di Rianimazione Intensiva e Sub Intensiva presso i Presidi Ospedalieri di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi.

"L’Asl di Avellino ringrazia il dott. Bellizzi per l’impegno profuso nello svolgimento del delicato incarico, finora ricoperto, di Direttore Sanitario del P.O. di Ariano Irpino - si legge nella nota -.

Bellizzi è riuscito a riorganizzare l’ospedale di Ariano Irpino entrato nel caos dopo la chiusura del pronto soccorso, del reparto di ginecologia, tuttora interdetto, e del blocco per alcune ore di radiologia. Ieri si è dimesso da direttore sanitario.

Gennaro Bellizzi era stato nominato il 7 gennaio scorso. Ieri le dimissioni nel giorno in cui il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha emanato un’ordinanza che blinda Ariano Irpino, Comune che con ben 21 su 37 conta il maggior numero di contagiati della provincia di Avellino, e che ha registrato la prima vittima del coronavirus in un 66enne.

Personale ridotto all'osso, con medici e infermieri reclutati e trasferiti da altri reparti per consentire la riapertura del pronto soccorso, dotazioni di protezione individuale che scarseggiano, l’ospedale Frangipane di Ariano Irpino è stato il simbolo degli ospedali in emergenza per il Covid-19 in Irpinia. Ma il mancato utilizzo delle procedure di sucurezza in due casi da parte di persone poi risultate positive avrebbe messo in crisi il polo. Sul caso la procura di Benevento ha anche aperto un’inchiesta per accertare se, sia nel caso di un uomo, dipendente del Frangipane, che accompagno’ la moglie, sia nel caso dell’ambulanza del 118 che entro’ nella “camera calda” del pronto soccorso, vi siano responsabilità in ordine al reato di epidemia colposa. Sarà la procura ad accertare eventuali reati. Intanto oggi l'Ospedale inizia una nuova fase, di frontiera nel comune chiuso, uno dei cinque blindati direttamente dal governatore De Luca, per fermare il contagio.