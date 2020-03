Covid-19, Festa: "Scuole chiuse per tutti fino al 28 marzo" Il provvedimento emanato con l'ordinanza n.89 si estende al personale Ata

Emergenza Coronavirus, dopo aver sospeso in giornata il pagamento dei tributi locali (Tosap, Tari e canoni degli immobili comunali), il sindaco Gianluca Festa emana una nuova ordinanza, la n.89, con la quale adotta ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, il primo cittadino dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale fino a sabato 28 marzo 2020, compreso tutto il personale Ata, "considerato – si legge nell'ordinanza - che occorre adottare ogni misura necessaria al contrasto e al contenimento della diffusione del virus sul territorio comunale".