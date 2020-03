Donazione al Cotugno della Presidenza del Consiglio regionale Lo rende noto Rosetta D'Amelio

"In questo delicato momento per il nostro Paese e per la nostra comunità regionale, insieme ai componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania, abbiamo deciso ieri di devolvere una donazione individuale all'ospedale Cotugno di Napoli dell'Azienda ospedaliera dei Colli, per l'acquisto di apparecchiature e dispositivi medicali necessari ad affrontare l'emergenza epidemiologica da Covid 19, invitando tutti i consiglieri regionali a fare altrettanto, così come si è già contribuito altre volte per azioni di solidarietà concrete, ad esempio per il terremoto che colpì il Centro Italia". Così dichiara in una nota la Presidente del Consiglio regionale, Rosetta D'Amelio.