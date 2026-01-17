Omicidi e teschi: viaggio oscuro nel culto dei morti Porta la firma dell'irpino Michele Pilla, di Montaguto la novità letteraria internazionale del 2026

"Il teschio velato" è un magazine. Ma anche un romanzo. La novità letteraria internazionale del 2026. Qualcosa che ancora non esisteva.

Una storia scritta a quattro mani da Michele Pilla ed Eros Santoro con prefazione di Lello Arena, un ibrido letterario che si sviluppa in due parti: il magazine, che viene distribuito in forma di ebook, gratuitamente e in tutto il mondo e appunto, il romanzo.

Per gli autori e per edizioni Mea - tutti orgogliosamente napoletani - rappresenta un omaggio alla città, di cui quest’anno ricorre il 2500esimo anniversario dalla fondazione.

Una storia a forte trazione partenopea, dunque, che si sviluppa tra Napoli, New York e una piccola cittadina chiamata Naples, dove curiosamente insiste una chiesa intitolata a San Gennaro.

Già durante la lettura del magazine scoprirete i legami che intercorrono tra le tre città, farete un giro insieme al protagonista, il giornalista Chris Caruso, in questo piccolo ma accogliente borgo dello Stato di New York alla scoperta dell’incredibile segreto che custodisce da oltre due secoli. Insieme a Chris visiterete poi Napoli, dove farete la conoscenza delle “anime pezzentelle” e del loro mondo secolare. Attraverserete il centro storico della città, il suo cuore esoterico intriso di misteri e storie ai limiti della realtà.

Infine, scoprirete il culto dei morti, che si tramanda da oltre quattrocento anni: dal cimitero delle Fontanelle, con otto milioni di ossa e quarantamila “capuzzelle”, alla Chiesa museo di Santa Luciella, che custodisce il famoso Teschio con le orecchie. Farete la conoscenza di terresante, “refrisco”, scolatura e scarabattole: simboli di una Napoli arcaica ma che dal suo passato trae linfa vitale.

“Il teschio velato” è un romanzo molto complesso, che ha richiesto oltre due anni di scrittura e un altro di correzioni e revisioni. Un romanzo sui generis, un’esperienza, un’opera letteraria internazionale, ma anche un viaggio che si snoda tra Italia e Nord America. E, soprattutto, un prodotto letterario che non ha eguali nel mondo.

Quest’opera vede la luce nel mese di dicembre 2025, proprio quando Napoli compie 2500 anni. E allora, tanti auguri alla nostra amata città e a tutti i napoletani nel mondo.

Sinossi

New York. Un cadavere viene rinvenuto all’esterno della chiesa a Little Italy, ucciso da un veleno del XVII secolo. Accanto al morto, un teschio umano su cui è inciso un segno misterioso. Il giornalista Chris Caruso segue il caso, scoprendo che un fatto simile è accaduto nella cittadina di Naples, nel nord dello stato: cadavere e teschio trovati all’esterno della chiesa di San Januarius. Chris scopre che tra i due delitti esiste un collegamento. Ma il mistero si infittisce quando arriva la conferma di un terzo corpo ritrovato all’esterno del Duomo di Napoli. Accanto al cadavere, ancora un teschio umano.

Chris, quindi, giunge nel capoluogo campano per svelare il mistero. Attraversando i vicoli di Napoli, apprende la secolare storia del culto dei morti, delle “anime pezzentelle” e delle “capuzzelle”.

Nell’incedere degli avvenimenti, in una Napoli misteriosa e oscura, ma che sa essere materna e accogliente, antica custode di segreti secolari, Chris verrà a conoscenza di un antico segreto che affonda le sue radici alla fine del ‘700 e farà i conti con un passato che lo riguarda da molto vicino, dove le anime e i teschi hanno storie incredibili da raccontare e niente è come sembra.