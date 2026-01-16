Montoro: terzo appuntamento della rassegna "Incontri d'autore" Iniziativa promossa dal comune insieme all’associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia

Si è svolto questa sera, presso la Sala Antonio Salerno di Piano di Montoro, il terzo appuntamento della rassegna culturale “Incontri d’autore – Prima edizione”, promossa dal Comune di Montoro in collaborazione con l’associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia.

L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali del sindaco Salvatore Carratù e del consigliere comunale Anna Ansalone, che hanno ribadito il valore della cultura come strumento di crescita, partecipazione e coesione sociale.

Nel corso del suo intervento, il consigliere Anna Ansalone ha espresso soddisfazione per il format dell’iniziativa, sottolineando come «la formula che unisce libro e spettacolo rappresenti un importante momento di condivisione e inclusione, capace di coinvolgere pubblici diversi e di creare occasioni autentiche di confronto culturale. Un percorso che l’amministrazione comunale intende continuare a sostenere e portare avanti anche grazie al lavoro del gruppo territoriale».

La serata, che ha registrato una significativa partecipazione di pubblico, è stata dedicata alla presentazione-spettacolo del libro “101 pagine, 101 storie – Il narratore” di Luciano Varnadi Ceriello, protagonista e autore dell’incontro.

Sono intervenute Agostina Spagnuolo, scrittrice, e Maria Ronca, sociologa e presidente dell’associazione Il Bucaneve, che hanno approfondito i temi della narrazione e del valore sociale della scrittura, offrendo spunti di riflessione e confronto con il pubblico. A concludere l’incontro è stato lo stesso autore, che ha raccontato il percorso creativo alla base dell’opera.

La serata è stata arricchita dagli accompagnamenti musicali del Maestro Giuseppe Giulio Di Lorenzo ed è stata moderata da Pasquale Luca Nacca presidente dell’associazione Insieme per Avellino e l’Irpinia.

Il terzo appuntamento di “Incontri d’autore” conferma il successo della rassegna e l’interesse crescente della comunità verso iniziative culturali capaci di valorizzare la letteratura e il confronto diretto con gli autori.