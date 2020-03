Ugl Igiene Ambientale: elogio anche agli operatori ecologici La lettera di ringraziamento a tutti i dipendenti di Avellino e provincia

La segreteria Provinciale Ugl Igiene Ambientale di Avellino vuole con questa lettera ringraziare tutti gli addetti e Operatori impegnati nel decoro urbano ed emergenza igienico sanitaria in tutta la provincia di Avellino.

«Vuole essere un elogio ed un apprezzamento per il lavoro svolto con impegno e professionalità da queste persone che fanno un lavoro duro, e che dovrebbero meritarsi il plauso di noi tutti per ciò che fanno, operando tutti i giorni con il freddo o sotto la pioggia, ed episodi come questo servono a tenere alta l’attenzione sull’importanza della figura dell’Operatore Ecologico.

E spero che Dio li benedica, gli operatori Ecologici in particolare i lavoratori delle cooperative che spesso vengono sottopagati che in questo momento in cui tutte le attività chiudono essi rimangono in prima linea

Lo faccio per tutto quello che stanno facendo in questo momento così delicato per il nostro amato Paese.

Con questo messaggio volevo far arrivare a tutti gli operatori ma anche alle loro famiglie il mio più sincero e profondo grazie.

Anche voi rappresentate il vero orgoglio italiano perché tutti i giorni da quando è iniziata questo cataclisma siete in prima linea così come Medici ,Infermieri e Forze dell’ordine. Lavorate anche più del necessario, per quello spirito di abnegazione capace di contraddistinguervi continuamente. Grazie perché, voi in questi giorni continuate a darci la speranza che esita una Nazione sana e vogliosa di stare, incondizionatamente, dalla parte delle istituzioni. Voi rappresentate l'esempio tra gli esempi. Grazie di cuore a voi e ai vostri cari. Vi invio un abbraccio fraterno con sentito affetto e profonda stima.