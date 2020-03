Covid 19, a Chiusano il test veloce per tutti i cittadini Il sindaco De Angelis è il primo sindaco della Campania ad acquistare i kit

Primo della Campania a sperimentare test veloci Covid-19. Chiusano Di San Domenico, grazie alla determinazione del sindaco Carmine De Angelis, e' il primo comune della Campania, ad acquistare direttamente il kit test veloce positività Covid19. Infatti, con delibera di giunta n.51, oggi è stato approvato lo schema procedurale, nel quale vengono disciplinati i rapporti relativi ai soggetti coinvolti, con l'approvazione di un protocollo d'intesa, tra il Comune e il personale medico di base, il personale sanitario, le strutture sanitarie pubbliche e private, per l' effettuazione del test in vitro veloce, al fine di rilevare eventuali casi di positività al Covid19 e, l'approvazione di una liberatoria, relativa al paziente trattato.

Con una determinazione successiva, n.53 del settore tecnico manutentivo, si è proceduto con l’impegno spesa e l’affidamento alla ditta fornitrice. Sono stati anche acquistati i saturimetri per soggetti che riscontrano patologie simili alCovid-19 e per coloro che sono stati a contatto diretto con soggetto positivi sintomatici. Un ulteriore impegno straordinario del Comune dopo la consegna per tutti i cittadini, primo comune in Italia, di mascherine e gel igienizzante e dopo la realizzazione sia di un portale di comunità dove i cittadini usufruiscono di servizi vari sia di un monitoraggio- test settimanale per i cittadini al fine di conoscerne condizioni e presunte sintomatologie.