Coronavirus. Ancora morti in Irpinia: 2 decessi al Moscati A perdere la vita un uomo di Napoli di 66 anni e un 63enne di Ariano Irpino

Coronavirus, ancora morti in Irpinia. Due i decessi avvenuti poche ore fa all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Si aggrava il bilancio delle morti da Coronavirus ad Avellino. Sono cinque gli irpini che hanno perso la vita per il contagio da Covid-19, a cui si aggiunge la persona di Napoli, morta nell'ospedale Avellinese dopo essere stata trasferita dal Cardarelli del capoluogo partenopeo.

Sono oltre 40 le persone ricoverate al Moscati e divise tra vari reparti. Oltre dieci i pazienti ricoverati in terapia intensiva, per quadri clinici complessi e condizioni più gravi. In serata è atteso il nuovo bollettino dell'Asl per i numeri dei contagi, che non si arrestano e aumentano di giorno in giorno.

Sono 40 le persone positive ad Ariano Irpino, comune focolaio del contagio di cui faceva parte anche il 63enne residente nello stesso rione in cui ieri è venuta a mancare la donna di 69 anni.