Coronavirus Avellino. Medico del 118 contagiato Infetto un anestesista residente a Monteforte Irpino

Coronavirus, contagiato medico in forze al Moscati. Si tratta di anestesista, residente a Monteforte Irpino. Lavora alla centrale del 118 dell'ospedale avellinese. Un caso che va a sommarsi agli altri tre casi di contagio da Covid-19, che hanno colpito i sanitari del 118 sempre del capoluogo irpino. Una situazione di piena emergenza quella vissuta nel polo sanitario del capoluogo dove sono oltre 40 i ricoveri. Ma gli arrivi in pronto soccorso continuano a raffica. Il personale del 118 si trova in trincea a far fronte all'emergenza. Da più reparti tutti invocano più mezzi e soprattutto protezioni per lavorare. Il comune focolaio si conferma Ariano Irpino.

Solo poche ore fa nel nosocomio avellinese un altro decesso, il terzo che colpisce al cuore la comunità del Tricolle.