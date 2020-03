"Coronavintus", l'iniziativa del Comune di Avellino Si possono inviare foto e video

In questo delicato momento di emergenza collettiva che impone di rimanere a casa, il Comune di Avellino promuove "CORONAVINTUS", un'iniziativa social finalizzata a creare momenti di distrazione dall’isolamento in cui si trovano costrette a vivere le persone ed in particolare intende promuovere un’attività finalizzata a valorizzare ed incentivare la creatività della cittadinanza.

Sul gruppo Facebook "Coronavintus – Comune di Avellino”, tutti i cittadini residenti sul territorio nazionale, possono pubblicare una foto o un video, della durata massima di 5 minuti, che contengano la propria rappresentazione, l’hashtag #iorestoacasa e il nome della categoria inerente il contenuto esposto. Si può partecipare singolarmente e/o in gruppo dalle proprie abitazioni.

Le categorie sono:

Musica (musicisti, cantanti con inediti, cover, dj, etc.);

Teatro e letteratura (recitazioni, composizioni e/o lettura di testi);

Cucina (preparazione di pietanze e dolci);

Creatività (disegni, pittura, manufatti, attività originali e divertenti che vengono svolte in questi giorni nelle proprie abitazioni)

I contenuti più rappresentativi, meritevoli ed originali verranno premiati. La prima votazione avviene via social per cui i 5 video per categoria che avranno ottenuto più like e reazioni avranno accesso alla finale; tra questi si effettuerà un sorteggio per decretare i vincitori, alla presenza del Sindaco, dell'Assessore e del Dirigente alle Politiche Giovanili.

È inoltre istituito il premio Social: vincerà la proposta che avrà ottenuto il maggiore numero di like e reazioni.

Sarà organizzata una cerimonia, quando cesseranno tutte le ordinanze e le restrizioni nazionale sull'emergenza Covid19, per premiare gli elaborati più meritevoli e creativi realizzati dai bambini frequentanti le scuole primarie della città di Avellino, sia individuali che di classe.

I premi in palio sono:

- Biglietti per una partita a scelta dell'U.S. Avellino 1912

- Biglietti per un film a scelta al Movieplex Mercogliano

- Biglietti per uno spettacolo a scelta al Teatro Carlo Gesualdo

- Cena al Civico12

- Abbonamento mensile alla Piscina Comunale del Centro Sportivo Avellino

- Buono per pizzeria “Il Testone”

Si ringraziano tutti i privati che hanno deciso di collaborare con l’Amministrazione Comunale.

L’iniziativa si concluderà alle ore 20.00 di venerdì 27 Marzo 2020.