Coronavirus: contagi a raffica nel 118. Altri sei positivi Ambulanze in attesa al Moscati e rischi.Todisco: sono preoccupato per gli operatori dell'emergenza

Coronavirus, contagi a raffica nel 118. Dei sette tamponi processati oggi al Moscati di Avellino ben sei riguardano persone che lavorano nella rete del soccorso in emergenza. Gli operatori del 118 restano i più esposti al rischio e salgono inesorabilmente i numeri dei contagi. Tra gli ultimi 7 tamponi processati al Moscati, sei casi positivi fanno tutti riferimento a dipendenti del 118, altri 3 di Avellino, 1 di Mercogliano, un altro di Sant’Angelo dei Lombardi e uno di San Michele di Serino. Il settimo tampone, invece, parla dell’ennesimo contagio ad Ariano Irpino, dove le persone che si sono ammalate sono 46. A questi si aggiungono i due operatori del 118 sempre del capoluogo e il medico anestesista di Monteforte Irpino in forze alla centrale di Avellino. Conti alla mano sono stati colpiti dal Coronavirus ben 9 operatori del 118.

Il video delle ambulanze in attesa al pronto soccorso di Avellino è diventato virale. Gli operatori chiedono maggiori garanziem anche per le procedure di vestizione con tute e dispositivi sanitari, ma anche per lo svolgimento e tempi di attesa della procedura di decontaminazione prima di tornare a casa.

Intanto, l’impennata dei numeri di contagio, arrivati a 92 in Irpinia in pochi giorni e che decretano che proprio la provincia di Avellino è la più colpita al Sud per la proporzione tra tamponi positivi e numero di abitanti, hanno messo sotto stress il sistema di assistenza sanitario, portandolo molto vicino al rischio collasso. E De Luca annuncia l’arrivo di nuovi operatori sanitari per fronteggiare la fase di estrema urgenza per l’ospedale Moscati di Avellino e per l’ospedale di Ariano Irpino.

“Si registrano inaccettabili attese per le ambulanze al Moscati e gravi difficoltà al presidio di Ariano Irpino. È stato disposto un intervento ad horas per affrontare e risolvere ogni criticità esistente e per l’assunzione di nuovo personale con immediata verifica sull’organizzazione dei servizi”. Soluzioni e un nuovo piano, assunzioni e più mezzi. Gli arrivi a raffica di casi sospetti e conclamati di Covid-19 al Moscati, con fino a 15 ambulanze al giorno, hanno messo in ginocchio il sistema.

“Sono seriamente preoccupato per la situazione in cui versa l’ospedale di Ariano Irpino e per gli operatori del 118 perché stanno operando in condizioni di grande criticità . Commenta in un post il già parlamentare Luigi Famiglietti. Dello stesso parere Francesco Todisco consigliere in quota Pd del consiglio regionale. Fulvio Martusciello di Forza Italia invoca la nomina di un commissario per gestire l’emergenza Irpinia.