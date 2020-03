Emergenza Covid, Festa convoca conferenza dei sindaci irpini Appuntamento il 21 marzo alle ore 10 in videoconferenza

Il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha convocato la conferenza dei sindaci di tutta la provincia per il giorno 21 marzo alle ore 10,00. Oggetto della discussione, che si terrà in videoconferenza, sarà ovviamente l'emergenza coronavirus che sta colpendo con particolare veemenza e velocità il nostro territorio. Sarà l'occasione per adottare misure quanto più possibile omogenee, di valutare la possibilità di ascoltare le esigenze e fare il punto sulle maggiori criticità dei comuni afferenti alla provincia di Avellino.