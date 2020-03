Covid-19 Baiano. Positivo medico clinica. Appello Il presidente Biancardi: "Chi ha avuto contatti con lui chiami l'Asl"

“Carissimo Carmine ...io, la mia famiglia e la mia comunità avellana auguriamo a te ogni bene e tanta salute !!

Ti siamo vicini in questo delicato momento della tua vita ...supererai con forza e con la stessa caparbietà e attaccamento che giorno per giorno metti per la tua professione, per gli ammalati e per la tua comunità che egregiamente amministri !! Un abbraccio forte amico mio e a presto”

E' il messaggio del presidente della Provincia di Avellino Domenico Biancardi che pubblica sul suo profilo facebook per fare gli auguri di pronta guarigione al sindaco di Saviano, residente a Baiano, Carmine Sommese.

Il presidente Biancardi nel fare gli auguri al suo compaesano, lancia anche un appello a tutti i cittadini, perché Sommese è anche medico e opera in diverse cliniche private da Baiano a Nola. Invita tutti coloro che sono stati in contatto con il dottore Sommese negli ultimi giorni di recarsi presso i propri medici di base.

Intanto, lo stesso sindaco Sommese attraverso il suo profilo facebook rassicura tutti del suo stato di salute: "Sto bene - assicura - ma dovrò rimanere in isolamento per i prossimi giorni, mettendo in campo tutte le risorse per proseguire il mio lavoro. Per ovvie ragioni, chiunque abbia avuto contatti con me nelle scorse due settimane dovrà contattare immediatamente le Autorità sanitarie, allorquando dovessero manifestarsi sintomi comuni del coronavirus (febbre oltre 37,5 gradi, difficoltà respiratorie, tosse)".

Il sindaco ribadisce ai cittadini l'invito "a restare in casa, rispettando rigorosamente e con senso di responsabilità, tutte le misure adottate per la prevenzione ed il controllo della diffusione del coronavirus. La mia professione di medico ed il mio ruolo di sindaco - aggiunge - mi hanno inevitabilmente esposto ad un maggiore rischio di contagio. Spesso si rimane feriti da ciò che più si ama, dal mio aver combattuto, in prima linea e senza risparmiarmi, la battaglia che tutti noi stiamo vivendo. Attinto da una malattia silente e diventato paziente, rafforzo il mio amore per la medicina e la dedizione alla mia cittadina, perché la mia esperienza di contatti umani e di quanti a me si sono affidati mi ha reso migliore, oggi più di ieri. Tornerò presto a contrastare questa emergenza sanitaria, insieme ne usciremo vincitori", conclude.