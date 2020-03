Covid-19. Festa: riapriamo Maffucci ed ex Moscati La proposta del sindaco di Avellino che chiede più autonomia a De Luca

L'appuntamento è fissato per domani mattina alle ore 10. Una videoconferenza, quella convocata dal sindaco di Avellino Gianluca Festa, con le altre fasce tricolore irpine per fare il punto sulle strategie da adottare contro l'emergenza Coronavirus. Chiede più poteri e autonomia al Governatore De Luca, Festa che in un video diffuso poche ore fa, spiega come le strategie da mettere in campo, decise a Napoli, rischiano di non essere efficaci nelle aree interne. «C’è un peggioramento della situazione – spiega Festa – è molti colleghi hanno manifestato l’esigenza di fare il punto sulle criticità di ciascun territorio e assumere iniziative condivise, che possano aiutare la nostra gente. Ci prepariamo ad affrontare la fase critica con una strategia comune, ma vogliamo anche farci sentire tutti insieme, per dare voce unica alle nostre iniziative». In serata poi annuncia di voler chiedere alla Regione «più poteri per adottare scelte specifiche contro il virus ed avere autonomia» su questioni come quella del Maffucci. Ma non solo. Nel video social Festa parla anche di una ipotesi di riassetto e riapertura dell'ex Moscati di viale Italia.