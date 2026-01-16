Ariano: i paletti di piazza Mazzini e i cestini nel deposito comunale L'appello a Ottopagine

"Gentilmente, è possibile avere i cestini lungo le strade in modo da non definirci sempre incivili e scostumati? Grazie".

E' la segnalazione che ci arriva da piazza Mazzini ad Ariano Irpino, capolinea degli autobus, sede dell'Asl, Inps (funzionante solo su appuntamento) e polizia municipale tra le aree più trafficate della città a tutte le ore del giorno, nonchè luogo della movida dei giovani.

"Abbiamo segnalato questa mancanza, verbalmente anche a qualche dipendente comunale, il quale egli stesso ci ha comunicato che i cestini sono in deposito e che devono essere solo montati".

E quando si provvede a farlo? Speriamo che non facciano la fine delle tabelle e segnali "sventurati", rimossi, portati tra le mura funebri di un deposito a mai più ritornati nei loro posti. Un classico. Dai grandi tabelloni a Cardito e Martiri, a quelli luminosi sempre nelle due periferie da anni spenti, segnali e pali della pubblica illuminazione mancanti. Ah dimenticavamo, il segnale stradale "nano" in località Santa Barbara rimasto ancora così, nonostante un pedone ci sia andato a sbattere con la testa. Ci vuole il tempo....e tanta pazienza!