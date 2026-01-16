Alto Calore, Vassiliadis: "Ora basta! Più rispetto per lavoratori e i cittadini" "Serve un intervento delle autorità di controllo sulla gestione amministrativa"

"L’Unione generale del lavoro denuncia la gravissima situazione gestionale di alto calore servizi spa, azienda strategica per il servizio idrico in oltre 130 comuni della Campania".

Così esordisce Costantinos Vassiliadis, segretario generale dell'Ugl Avellino precisando che "a distanza di oltre un anno dall’omologa del concordato preventivo, l’azienda è ancora priva di un chiaro piano di rilancio, mentre persistono una crisi idrica senza precedenti, una forte esposizione debitoria e continui disagi per i cittadini.

Ai lavoratori vengono richiesti sacrifici economici e organizzativi, mentre si registrano addirittura nomine dirigenziali che appaiono incoerenti anche con i suggerimenti dei commissari giudiziali, che avevano manifestato la contrarietà addirittura all’assunzione di un dirigente con le funzioni di direttore generale per contenere i costi".

"Nei mesi scorsi - prosegue il sindacalista - numerosi sindaci dei comuni soci avevano chiesto formalmente di non procedere all’aumento delle tariffe, in considerazione del basso livello del servizio. Tale richiesta è stata però ignorata dall’ente idrico campano, che ha deliberato e applicato gli aumenti, scaricando ancora una volta sui cittadini il peso di una gestione inefficiente.

Cittadini e lavoratori stanno pagando il prezzo di scelte che non condividono e che non hanno causato.

Non è più accettabile che alto calore servizi spa continui a operare senza una visione chiara e senza responsabilità verso cittadini e territori".

Per tutti questi motivi l’organizzazione sindacale chiede "trasparenza sulla gestione, un piano industriale credibile e un confronto reale con le parti sociali".

Vassiliadis chiede a gran voce: "il rispetto dei lavoratori ed un intervento delle Autorità di controllo sulla gestione amministrativa".