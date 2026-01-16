Insigne e Kumi ancora out: i convocati per Avellino-Carrarese Fuori anche i calciatori destinati all'uscita dalla rosa biancoverde

Justin Kumi e Roberto Insigne restano ai box e salteranno anche Avellino-Carrarese. Programma di recupero dalla lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra per Kumi, dalla lesione al muscolo soleo di destra per Insigne. Fuori dall'elenco dei convocati Leonardo Marson per infortunio, Andrea Cagnano, Michele Rigione ed Emmanuel Gyabuaa per scelta tecnica. I due difensori sono destinati da settimane all'uscita dalla rosa biancoverde.

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara, 45 Pane

Difensori: 2 Missori, 3 Sala, 19 Reale, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani

Centrocampisti: 6 Palmiero, 11 D’Andrea, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 39 Besaggio

Attaccanti: 7 Tutino, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 99 Favilli