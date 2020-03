Positivo al Covid, Sabino: combatto con un nemico invisibile L'operatore del 118 del Moscati di Avellino affida a facebook il suo videomessaggio

«Ho fatto il tampone e sono risultato positivo al Coronavirus». Sabino Oliva, operatore del 118 dell’ospedale Moscati di Avellino, residente a San Michele di Serino, da anni in trincea per salvare vite umane, affida a Facebook il suo videomessaggio per tranquillizzare la sua famiglia ma anche per lanciare un messaggio alla cittadinanza.

«Sono in autoquarantena dal 10 marzo a casa di un amico. Ieri mi hanno comunicato di essere positivo al Covid-19. Come avete visto, nonostante abbia seguito tutte le istruzioni, sto lottando contro un nemico invisibile. Sono sicuro che riusciremo a vincere insieme questa guerra. Insieme si vincono le guerra, da soli si perdono le battaglie». Sabino poi lancia un appello ai cittadini: «Seguite le istruzione del ministero della salute, uscite solo con mascherina e guanti. Sono contento delle misure che sta adottando il governatore Vincenzo De Luca. Ringrazio tutti della vicinanza mostrata da migliaia di persone».