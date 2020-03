Covid-19, le buone pratiche di farmacie e medici di base Il paziente può andare direttamente a ritirare il farmaco con la ricetta telematica

Sono gli avamposti degli italiani in questa lunga battaglia al Coronavirus. Medici di base e farmacisti vivono in prima linea l'emergenza Covid-19 e lo fanno schierandosi il più possibile dalla parte degli utenti e dei pazienti.

Anche ad Avellino si registrano tante buone pratiche per accorciare la filiera e favorire i tempi della popolazione per approvvigionarsi dei farmaci. Anche diverse farmacie del centro del capoluogo irpino stanno sperimentando questa modalità.

“Il medico di base invia telematicamente la ricetta al paziente che a casa deve solo stamparla e recarsi da noi - spiega Paolo Sica, titolare dell'omonima farmacia al Corso - In qualche caso, attraverso dei codici prestabiliti, riusciamo ad aprirla e quando il paziente ne ha bisogno deve solo venire in farmacia e ritirare il farmaco".

"Si evitano così i tempi e le file delle sale d'attesa - aggiunge - e in questi giorni in cui bisogna stare il più possibile a casa è sicuramente un vantaggio ottimizzare i tempi per fare lo stretto necessario per strada. Non facilita tanto chi deve sottoporsi comunque a una visita ma senz'altro aiuta, soprattutto i malati cronici per approvvigionarsi di quei farmaci che si usano abitualmente.