Covid-19: 5 anziani morti in poche ore Tutti ammalati, ricoverati e risultati positivi al coronavirus

Sono di Greci, Flumeri, Villanova del Battista e Bonito gli ultimi decessi per coronavirus, oltre al sacerdote Don Antonio Di Stasio venuto a mancare stamane al Moscati ad Avellino.

Nel piccolo comune della Valle del Cervaro dove la salma è giunta stamane trasportata dall'impresa di onoranze funebri Ave Maria De Luca da Avellino si tratta di un uomo di 86 anni.

A Flumeri invece la vittima un 89enne già malato, che alloggiava in una casa famiglia del paese. Mentre a Villanova del Battista si tratta di un'anziana donna deceduta in ospedale a Caserta ed infine al Frangipane in ordine di tempo stamane il decesso nel reparto di medicina di un 84enne residente a Bonito. Tutti ammalati, ricoverati e risultati positivi al coronavirus.