"I nostri colleghi si sono infettati. Lottiamo anche per loro" La solidarietà dei colleghi di Solofra per gli operatori del 118 di Avellino

“Solidarietà ai nostri colleghi che si sono infettati. Un saluto e un abbraccio a tutti, vi siamo vicino. Anche io ogni giorno rischio per fronteggiare l’emergenza. Ma la nostra è una missione che abbiamo abbracciato con grande determinazione, soprattutto in questi momenti di grande apprensione per la popolazione”.

Torna a parlare Filomeno Perna, autista di una delle ambulanze del 118 di Solofra, e invita tutte le istituzioni e politici ad aiutare la rete del 118 in Irpinia, in affanno per fronteggiare il Coronavirus. Un appello, un saluto, un messaggio di grande premura e solidarietà. I contagi degi operatori del 118 sono a quota 9.

Si tratta di sette sanitari e due medici anestesisti. Un dramma senza fine per chi lavora nella rete dell'emergenza che ora si trova a fronteggiare una emergenza nell'emergenza.

Intanto il video delle ambulanze in coda davanti al pronto soccorso del Moscati ha sollevato il caso, rimarcando la necessità di trovare procedure di assistenza agli operatori più efficaci.