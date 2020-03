Covid-19: altri 9 casi positivi, 5 ad Ariano Il nuovo bollettino dell'Asl di Avellino

L’Asl di Avellino ha comunicato nel pomeriggio che sono risultati positivi al Covid-19 i tamponi effettuati dall’Aorn “Moscati” di Avellino su 9 persone residenti rispettivamente:

5 nel Comune di Ariano Irpino, 1 nel Comune di Savignano Irpino,1 nel Comune di Montecalvo, 1 nel Comune di Flumeri, 1 nel Comune di Chiusano di San Domenico.

Si attende anche in questo caso la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria sui contatti dei probabili casi.

Quella di oggi è stata una giornata tristissima. Sono di Greci, Flumeri, Villanova del Battista e Bonito le ultime vittima irpine, oltre al sacerdote Don Antonio Di Stasio venuto a mancare stamane al Moscati ad Avellino. Tutti ammalati, ricoverati e risultati positivi al Covid-19