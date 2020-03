Virus, gli avvocati aderiscono alla raccolta fondi per Moscati Lo scopo è acquistare apparecchiature e dispositivi medicali

L’Ordine degli Avvocati di Avellino, intende innanzitutto esprimere la più sentita vicinanza e gratitudine ai medici, infermieri e tutto il personale sanitario, che stanno, con grande dedizione, aiutando l'intera popolazione ad uscire da questo terribile momento. Riteniamo che il sistema sanitario vada, oggi più che mai, sostenuto con l’aiuto concreto dell’intera comunità . Il Consiglio delibera all’unanimità di intraprendere un’iniziativa di beneficenza finalizzata a raccogliere fondi necessari per fronteggiare l’emergenza Covid-19. A tal fine, operativamente, aderisce all’iniziativa di solidarietà promossa per la raccolta fondi in favore dell’Ospedale “G. Moscati” di Avellino che vede coinvolti tutti gli Ordini professionali di Avellino. Lo scopo dell’iniziativa è quello di raccogliere risorse da destinare all’acquisto di apparecchiature e dispositivi medicali, necessari al potenziamento delle strutture sanitarie da utilizzare per fronteggiare la situazione di crisi. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino invita tutti i propri iscritti a sostenere l’iniziativa e comunica che chiunque voglia aderirvi potrà farlo utilizzando le coordinate bancarie qui di seguito trascritte .

Banco BPM- fil. 1470 AVELLINO

Conto:010642- Cod.swift :BAPPIT21E70

Causale: Emergenza Covid 19 IBAN: IT03G05341500000000010642