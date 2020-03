Virus, i commercialisti raccolgono i primi 10mila euro Il presidente Tedesco: "Serve unità per superare la crisi"

Emergenza Coronavirus in Irpinia, fronte comune degli Ordini Professionali al fianco dell’Ospedale “Moscati” di Avellino.

All’iniziativa di raccolta fondi, promossa dall’Ordine professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino in sinergia con l’Ordine dei Notai di Avellino, hanno infatti aderito anche gli Ordini Professionali di Avellino dei Medici, degli Avvocati, degli Ingegneri, dei Consulenti del Lavoro, degli Architetti, dei Farmacisti, del Collegio dei Geometri, il Consiglio dell’Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali e Federfarma. In prima linea anche l’Ordine dei Geologi della Campania.

“Sono soddisfatto del coinvolgimento di tutti gli Ordini professionali in un’iniziativa che può essere di grande importanza per la nostra provincia, chiamata ad una prova davvero dura”, precisa il Presidente dei Commercialisti Francesco Tedesco.

Sul conto corrente, aperto nei giorni scorsi dall’Ordine professionale, sono già confluiti circa 10mila euro. “C’è stata da subito grande attenzione, e non possiamo che essere soddisfatti della risposta dei professionisti della nostra città. Contiamo di coinvolgere – aggiunge Tedesco – anche la società civile e chiunque voglia dare un contributo per uscire al più presto dall’emergenza. In questa fase è fondamentale unire le forze per evitare che le risorse arrivino da più parti e sia anche più difficile gestirle”.

Con la direzione dell’Ospedale di Contrada Amoretta c’è da giorni un filo diretto continuo per monitorare le primarie esigenze in modo da impiegare al meglio le risorse raccolte. “Nelle prossime ore – conclude Tedesco - decideremo come utilizzare i primi fondi raccolti, in modo che abbiano un impatto immediato per i medici e il personale impegnati a tempo pieno in questa drammatica esperienza. Sarà naturalmente la Direzione del Moscati ad indicarci le priorità”.

Per chi volesse dare il proprio sostegno all’iniziativa i riferimenti del Conto Corrente sono:

Banco Bpm - Dip 1470 Avellino

N. Conto 010642

Intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Avellino (incaricato)

Codice Swift BAPPIT21E70

Codice Iban IT03 G 05034 15100 000000010642

Causale: Emergenza Coronavirus