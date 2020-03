Una buona notizia. Il piccolo Mario è negativo In serata l'esito del tampone al neonato di una madre positiva che ha partorito al Moscati

Una buona notizia. Il bimbo nato al Moscati con parto cesareo da una madre positiva al Covid-19 è in perfette condizioni di salute e non è positivo al coronavirus.

Si chiama Mario, pesa 3 chili e 350 grammi ed è venuto al mondo ieri mattina. La donna presentava già la sintomoatologia al momento delle doglie. La donna ha seguito il percorso protetto prima del parto. «Dal momento che il feto era in presentazione podalica – spiega il primario Struzziero – è stato necessario ricorrere al parto cesareo. Pur non avendo ancora un riscontro della positività della mamma al Covid-19, sia l’intervento chirurgico che la fase successiva al parto sono stati eseguiti in maniera attenta e scrupolosa». Dopo il parto, la donna è stata sistemata in isolamento in un’area protetta e separata dal resto dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia.

Nel pomeriggio di ieri il tampone della donna, processato nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda “Moscati”, è risultato positivo al test per il Coronavirus. Stasera il risultato del tampone eseguito sul nascituro. In linea con la letteratura al riguardo il bimbo è risultato negativo.