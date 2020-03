"Arianesi, siete un popolo straordinario, avanti così" Il messaggio rivolto alla città da parte del commissario prefettizio Silvana D'Agostino

"Arianesi, siete un popolo straordinario, sono orgogliosa di rappresentarlo e rimarrà nel mio cuore un grande affetto per questa grande comunità. Non la dimenticherò mai. Vi voglio bene davvero. Ci riscatteremo dall'isolamento in cui viviamo. Preghiamo e siamo resilienti, ne usciamo presto dal tunnel."

Sono le parole del Vice Prefetto Silvana D'Agostino, Commissario Prefettizio al Comune di Ariano Irpino, che in questi giorni è alle prese con l'emergenza coronavirus, proprio nella realtà più importante della provincia di Avellino, dove si sono registrati purtroppo il maggior numero di casi positivi.

"Che bella domenica del Signore, ieri nessun positivo e speriamo di andare avanti così, un ringraziamento sincero va a tutta la città per il grande senso di responsabilità e collaborazione mostrato. La resilienza è senza dubbio l'aspetto più importante da cogliere in questo momento così difficile e qui si può toccare con mano.

Un grazie va anche a chi sta offrendo il proprio supporto in ogni forma, al presidente di confindustria Giuseppe Bruno per la vicinanza concreta. E' importantissima la sinergia e la preziosa collaborazione che stiamo ricevendo. Continuiamo a restare a casa e noi intanto miglioreremo rafforzeremo alcune misure di prevenzione."

Oltre ai vari posti di controllo già in atto ve ne saranno altri. E' di oggi la notizia dei blocchi fisici mediante barriere new jersey in cemento in località Casone, Orneta, Fiumarelle, Creta, bivio Montecalvo, Villanova e Ariano scalo.