Ariano: 8 positivi reparto Covid e 6 pazienti in rianimazione Ambulanze in fila davanti alla tenda pre-triage al Frangipane provenienti da fuori

Sei casi positivi più due in arrivo nell'area Covid del Frangipane, totale 8. Ben 16 i sospetti. In totale i posti occupati sono 24 e gli altri 8 non possono essere utilizzati prima di conoscere l'esito del tampone. Dei ricoverati al momento circa il 30/40% sono pazienti provenienti da fuori provincia per lo più dal napoletano. In terapia intensiva ci sono 6 posti occupati su 7 tra cui anche un noto esponente politico arianese. Nessun bollettino ufficiale finora da parte dell'Asl sulla situazione generale in Irpinia.

I numeri al momento restano questi aggiornati alla serata di ieri: Ariano Irpino 62, Savignano 2, Mirabella, Grottaminarda 2, Gesualdo 2, Forino 1, Lauro 2, Mercogliano 6, Avellino 10, Chiusano San Domenico 4, Bonito 2, Scampitella 2, Montefredane 1, Solofra 2, Flumeri 5, Villanova del Battista 2, Castel Baronia 1 Venticano 3, San Martino Valle Caudina 1, Bagnoli Irpino 1, Monteforte Irpino 3, Sant’Angelo dei Lombardi 2, Vallesaccarda 1, Taurasi 1, San Michele di Serino 1, Montecalvo Irpino 1, Cesinali 1, Forino 1, Cervinara.