L'omaggio delle forze dell'ordine al Moscati: "Siete eroi" Volanti, gazzelle, auto dei vigili del fuoco e urbani in corteo al Moscati

Un corteo. Un abbraccio corale. Un omaggio. Sono arrivati a sirene spente, ma con le luci accese delle auto di servizio, per salutare i medici e infermieri, tutti gli operatori al lavoro nella lotta al Coronavirus. In corteo sono arrivati Carabinieri, Poliziotti, Vigili Urbani, Vigili del Fuoco e Finanzieri per salutare i malati di Covid e chi li assiste, con straordinario coraggio. Applausi, Inno e sirene spiegate poi nel cortile d'ingresso del San Giuseppe Moscati di Avellino.

Un momento di grande emozione per tutti l'accensione simultanea delle sirene per farsi sentire, tutti insieme, per dare coraggio a chi lotta contro il Covid, a chi col virus ha a che fare ogni giorno. Commozione e applausi per tutti i sanitari impegnati nei reparti ad assistere i malati di Coronavirus. Alla fine le forze dell'ordine hanno cantato ritti sull'attenti l'Inno d'Italia salutando il Moscati con un lungo e scrosciante applauso. "Onore a voi, medici e infermieri impegnati in prima linea in questa guerra". Hanno detto i militari e altri referenti dei vari corpi e comandi.