Mirabella ad Ariano, il sindaco: "Siamo con tutti voi" Un pensiero alla comunità arianese da parte del primo cittadino eclanese Giancarlo Ruggiero

"A nome dell'amministrazione comunale e dell'intera cittadinanza, desidero manifestare vicinanza e solidarietà alla città di Ariano Irpino, fortemente colpita dall'emergenza epidemiologica da coronavirus e attualmente sottoposta alle disposizioni di sorveglianza sanitaria." E' il pensiero del sindaco della comunità eclanese Giancarlo Ruggiero.

"Il primo pensiero è rivolto alle persone e alle famiglie che, in questi giorni, si trovano a vivere la preoccupazione per la salute dei propri cari e a quanti sono quotidianamente impegnati per fronteggiare questo delicato momento di emergenza sanitaria, in particolare ai medici, infermieri a tutti coloro che lavorano nel comparto sanità, chiamati ogni giorno a lottare in prima linea contro un male che sta piegando l'Italia intera.

Esprimo vicinanza e solidarietà alle Istituzioni, che a diversi livelli sono impegnate a far fronte a questa emergenza. L'augurio più sentito, rivolto all'intera comunità arianese - conclude Ruggiero - è che in questi giorni di paura, tristezza e malinconia non manchi mai il conforto a chi soffre, la forza a chi, in diverso modo, è impegnato a risolvere questa crisi e soprattutto la speranza di superare al più presto questo periodo di difficoltà. Siamo con tutti voi."