Coronavirus, nuova stretta ad Ariano. Ecco i blocchi/VIDEO Barriere new jersey nei vari incroci, chiusi tutti gli accessi secondari

Nuova stretta del Comune di Ariano Irpino contro la diffusione del coronavirus. Il Commissario Prefettizio Silvana D'Agostino ha disposto la chiusura di alcuni varchi di accesso alla città.

Barriere new jersey, bianco rosse sono state posizionate al confine tra l'Irpinia, il beneventano e il foggiano. Da località Creta a Casone, oltre ad altre arterie provinciali importanti di collegamento.

Sul posto gli operai della società autostrade e la Polizia. Intanto quella di ieri è stata una giornata senza eccessive difficoltà. La città è apparsa completamente deserta per tutto l'arco della giornata. La gente è rimasta a casa, mostrando grande senso di responsabilità. In pochissimi sono usciti per recarsi a fare la spesa. Davvero un numero sparuto di persone.

Lungo le strade solo ambulanze e forze dell'ordine. Oggi si riparte con nuovo dispiegamento di uomini e mezzi. L'ipotesi dell'impiego dell'esercito resta sempre in piedi.