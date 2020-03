"Mia figlia da Grottaminarda non può raggiungere l'ospedale" Un dramma nel dramma, serve un servizio navetta

Nell'emergenza Covid-19 vi è anche il dramma dei collegamenti. Un'infermiera in servizio al Frangipane giunta in pullman a Grottaminarda, si è ritrovata impossibilitata a raggiungere l'ospedale, il suo luogo di lavoro. Si è dovuta rivolgere alle forze dell'ordine. "Mia figlia non è patentata e raggiungere Ariano risulta difficile, viaggiando in pullman. Come bisogna fare? A chi dobbiamo rivolgerci? Non sarebbe il caso di predisporre un servizio navetta almeno per l'ospedale? Non riguarda solo mia figlia ma anche altri utenti. Mi auguro che la mia proposta possa essere presa in esame con la massima urgenza da chi di competenza."